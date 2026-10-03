TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen die SpVgg Ansbach

Der TSV 1860 feiert gegen die SpVgg Ansbach einen 4:0-Heimsieg – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.

Der TSV 1860 gewinnt vor heimischen Publikum am letzten Wiesn-Wochenende mit 4:0 gegen die SpVgg Ansbach. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.