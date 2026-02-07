TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den VfB Stuttgart II

Der TSV 1860 bleibt 2026 weiter sieglos. Beim VfB Stuttgart II verlieren die Löwen mit 1:2 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten.

Erste Pleite im Jahr 2026 für den TSV 1860! Die Löwen verlieren nach zuvor drei Unentschieden in Folge beim Stuttgarts Zweitvertretung mit 1:2. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zur Einzelkritik des TSV 1860.