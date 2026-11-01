TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den SC Eltersdorf

Der TSV 1860 erkämpft sich beim SC Eltersdorf einen 1:0-Sieg – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.

Der TSV 1860 freut sich nach dem 1:0-Sieg in Eltersdorf über den dritten Dreier in Folge. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.