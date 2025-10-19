AZ-Plus

TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den MSV Duisburg

Der TSV 1860 feiert gegen den MSV Duisburg endlich wieder einen Sieg – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen den MSV Duisburg.
Der TSV 1860 gewinnt gegen den MSV Duisburg mit 3:1.
Der TSV 1860 gewinnt gegen den MSV Duisburg mit 3:1. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der TSV 1860 schießt sich aus der Krise: Gegen Tabellenführer Duisburg gewinnen die Löwen mit 3:1. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

8 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Bongo am 19.09.2025 10:15 Uhr / Bewertung:

    Alles, wie immer. Bald werden wir wieder auf Tabellenplatz 10 stehen.

    Antworten
  • 60oldie am 20.09.2025 19:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    Optimist!

    Antworten
  • Benedikt am 18.09.2025 10:51 Uhr / Bewertung:

    Deine Feststellung "geduldig bleiben" ist das Wichtigste. Sich auf Schlussminuten verlassen,
    wird kaum gehen. Wir sind technisch weiter als vor Jahren, haben aber keinen Reißer aus dem Mittelfeld, wie es Rostock vormachte. Brache Gewalt fehlt uns. Das kann Niederlechner. Es zeigen sich aber schon Verschleißerscheinungen. Flügelspiel ist sowieso eingestellt. Mir schwant nichts Gutes.

    Antworten
