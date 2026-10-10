TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den FV Illertissen

Der TSV 1860 trennt sich von Illertissen 1:1 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.

Der TSV 1860 bringt in Illertissen eine Führung erneut nicht über die Zeit und spielt 1:1. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.