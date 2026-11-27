TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den FC Schweinfurt 05
Der TSV 1860 freut sich nach dem 4:2-Sieg gegen den FC Schweinfurt 05 auf seine wohlverdiente Winterpause. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.
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- TSV 1860 München
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