Der TSV 1860 siegt im letzten Spiel des Jahres 2026 gegen den FC Schweinfurt 05 mit 4:2 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.

Starker Jahresausklang für die Löwen: Am letzten Spieltag des Jahres 2026 gab es für 1860 einen 4:2-Sieg gegen den FC Schweinfurt 05.

Der TSV 1860 freut sich nach dem 4:2-Sieg gegen den FC Schweinfurt 05 auf seine wohlverdiente Winterpause. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.