TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den FC Ingolstadt 04

Der TSV 1860 gewinnt gegen Ingolstadt mit 2:1 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Löwen nach Schulnoten gegen die Schanzer.
Der TSV 1860 jubelt gegen den FC Ingolstadt.
Der TSV 1860 jubelt gegen den FC Ingolstadt. © IMAGO/Sven Leifer

Der TSV 1860 gewinnt gegen den FC Ingolstadt mit 2:1. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zu unserer Einzelkritik der Spieler des TSV 1860.

 

  • Chris_1860 am 25.11.2025 09:54 Uhr / Bewertung:

    3. Heimsieg in Folge wiederum mit verbessertem Spiel. Jetzt gilt es, auch auswärts endlich zu überzeugen und zu siegen, damit man möglichst schnell die nötigen Punkte holt, um ans vordere Mittelfeld Anschluß zu bekommen und deutliche Distanz zu den Abstiegsplätzen zu schaffen.

