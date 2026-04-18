TSV 1860: Ihre Noten für die Löwen gegen den 1. FC Saarbrücken

Der TSV 1860 spielt im Ludwigsparkstadion gegen den 1. FC Saarbrücken 0:0 – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.

Die Löwen um Kevin Volland kommen in Saarbrücken nicht über ein 0:0 hinaus.

Der TSV 1860 bleibt auch im sechsten Spiel in Folge sieglos und kommt nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken hinaus. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

Vergleichen Sie anschließend Ihre Bewertung mit den Noten unseres AZ-Reporters, die direkt nach Abpfiff der jeweiligen Partie verfügbar sind. Hier geht es zur Einzelkritik des TSV 1860.