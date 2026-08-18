TSV 1860: Ihre Noten für den TSV 1860 gegen den TSV Aubstadt
Der TSV 1860 schlägt auch den TSV Aubstadt mit 3:2 und feiert damit den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga Bayern. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.
- Themen:
- TSV 1860 München
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