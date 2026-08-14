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TSV 1860: Ihre Noten für den TSV 1860 gegen den FC Memmingen

Der TSV 1860 feiert beim 3:0 gegen den FC Memmingen seinen ersten Sieg in dieser Regionalliga-Saison – jetzt sind Sie dran. Bewerten Sie die Giesinger nach Schulnoten.
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Die Löwen feierten am Freitagabend einen 3:0-Sieg beim bisherigen Tabellenführer FC Memmingen.
Die Löwen feierten am Freitagabend einen 3:0-Sieg beim bisherigen Tabellenführer FC Memmingen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 schlägt Tabellenführer FC Memmingen mit 3:0 und feiert damit seinen ersten Sieg in der Regionalliga. Jetzt sind Sie gefragt: Welcher Löwe hat überzeugt, welcher nicht? In unserem neuen Bewertungstool haben Sie die Chance, jeden Spieler mit Schulnoten zu bewerten. Machen Sie mit! Die Abgabe der Noten ist nach Abpfiff und bis maximal 48 Stunden nach Ende der Partie möglich.

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