TSV 1860 holt Ex-Löwe Agzikara zurück

"Erst einmal in die U21": Der U18-Nationalspieler der Türkei und Ex-Löwe Emirhan Agzikara kehrt zu 1860 zurück.

Wenn ein U18-Nationalspieler der Türkei wieder ein Löwe wird: Mit Emirhan Agzikara (19) hat der TSV 1860 einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen und damit einen einstigen Junglöwen zurückgeholt.

"Wir hatten Emirhan am Mittwoch im Training dabei, um einen Eindruck zu bekommen. Trotzdem ist sein Aufgabenbereich erst einmal die U21", erklärte Cheftrainer Alper Kayabunar über den jungen Innenverteidiger: "Dort kann er sich zeigen, dann werden wir seine Leistungen bewerten und schauen, was in ein paar Monaten ist."

Agzikara wechselte 2020 vom FC Bayern zum TSV 1860

Der gebürtige Landshuter Agzikara, der einst im Juli 2020 aus der Jugend des FC Bayern zu den Sechzgern gewechselt war und zwei Jahre später in die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart II weitergezogen ist, kehrt damit wieder nach Giesing zurück.

Im Spielerportal des Bayerischen Fußballverbands wird der Deutsch-Türke bereits als Löwen-Akteur gelistet, die Sechzger hatten die Rückkehr des Youngsters bisher nicht offiziell vermeldet.

Ob sich der sechsmalige türkische U18-Auswahlspieler in der Bayernliga mittelfristig für die Profis empfehlen kann?