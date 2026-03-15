TSV-1860-Highlights gegen Wehen Wiesbaden: Sechzigs umkämpfte Nullnummer im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal die Punkteteilung gegen Wehen Wiesbaden.

Die Siegesserie des TSV 1860 ist gerissen! Nach fünf Erfolgen in Serie kam der TSV 1860 gegen Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1 hinaus. In einer umkämpften und intensiven Partie im Duell zweier Aufstiegsaspiranten konnte keine Mannschaft den Lucky Punch setzen.

Tim Danhof hatte bei einem Konter im eigenen Stadion das 1:0 auf dem Fuß, zielte freistehend aber knapp daneben (57.). Die Gäste trafen nach einer Einzelaktion von Tarik Gözüsirin zum Glück für die Giesinger nur die Latte (69.).

TSV 1860 gegen Wiesbaden: Highlights im Video