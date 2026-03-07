TSV-1860-Highlights gegen Viktoria Köln: Vollands Siegtreffer im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Auswärtssieg bei Viktoria Köln

Kevin Volland hat nach einem Torwartpatzer die Siegesserie des TSV 1860 München in der 3. Liga verlängert. Die Löwen feierten durch das 1:0 (1:0) im Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln den fünften Sieg nacheinander.

Bei seinem Siegtreffer war Volland in der 38. Minute Nutznießer eines Aussetzers von Kölns Torhüter Arne Schulz. Dieser spielte den Ball unbedrängt in die Füße von 1860-Kapitän Thore Jacobsen. Der 28-Jährige legte auf Volland ab, der sicher vollendete. Für den früheren Nationalspieler war es das vierte Saisontor.

TSV 1860 gegen Viktoria Köln: Highlights im Video