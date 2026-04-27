Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal den Sieg gegen den SSV Ulm.

Nach sechs sieglosen Partien in Serie gewannen die Löwen zuhause knapp gegen den SSV Ulm. Nach der enttäuschenden Nullnummer in Saarbrücken zeigte man zuhause eine Reaktion und fuhr wieder drei Punkte ein - das Spiel endete 3:2.

Die erste Halbzeit zwischen den Löwen und den Spatzen endete noch torlos. Dabei gab es Topchancen auf beiden Seiten, u.a. 1860-Topstürmer Sigurd Haugen ließ eine 100-prozentige gegen Ulm-Keeper Christian Ortag liegen (26.) und Ulm-Verteidiger Niklas Kölle scheiterte freistehend vor Thomas Dähne (32.).

Alle fünf Tore fallen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann wenig chancenreich, beiden Teams fehlte die letzte Genauigkeit. 1860-Verteidiger Tim Danhof eröffnete den Torreigen schließlich mit einem direkt verwandelten Freistoß (73.), Haugen erhöhte wenig später auf 2:0 (77.).

Nachdem Ulm-Verteidiger Niko Vukancic mit gelb-rot vom Platz gestellt wurde, ging das Spiel munter weiter. Ulms Joker Elias Löder brachte die Spatzen nochmal ran (83.), Florian Niederlechner antwortete aber mit seinem ersten Tor nach acht Monaten direkt (85.). Damit war die Messe eigentlich gelesen, Evan Brown (90. +2) sorgte mit dem 2:3 aus Sicht der Ulmer aber nochmal für Spannung.

Letztendlich konnten die Sechzger den Sieg über die Zeit bringen und damit ihren ersten Dreier nach sechs sieglosen Spielen in Folge einfahren, Ulm taumelt dagegen immer mehr in Richtung Regionalliga.

TSV 1860 gegen Ulm: Highlights im Video