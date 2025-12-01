TSV-1860-Highlights gegen Ulm: Haugens Blitztor im Video
Endlich der erste Auswärtserfolg unter Markus Kauczinski für den TSV 1860! Am Samstag setzten sich die Löwen mit 1:0 gegen den SSV Ulm durch.
Das Tor des Tages fiel bereits nach 22 Sekunden: Sigurd Haugen erzielte nach Vorlage von Kevin Volland kurz nach dem Anstoß den 1:0-Siegtreffer. Es war der erste Auswärtserfolg für die Sechzger seit dem 2:0 in Aachen am 23. August.
Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!
