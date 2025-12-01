TSV-1860-Highlights gegen Ulm: Haugens Blitztor im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der 1:0-Sieg gegen Ulm.

Endlich der erste Auswärtserfolg unter Markus Kauczinski für den TSV 1860! Am Samstag setzten sich die Löwen mit 1:0 gegen den SSV Ulm durch.

Das Tor des Tages fiel bereits nach 22 Sekunden: Sigurd Haugen erzielte nach Vorlage von Kevin Volland kurz nach dem Anstoß den 1:0-Siegtreffer. Es war der erste Auswärtserfolg für die Sechzger seit dem 2:0 in Aachen am 23. August.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!