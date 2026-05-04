TSV-1860-Highlights gegen Schweinfurt im Video: Unentschieden bei müdem Sommerkick

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal das 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Schweinfurt 05.

Die Löwen um Manuel Pfeiffer kamen in Schweinfurt nicht über ein 1:1 heraus.

Die Löwen kommen beim 1. FC Schweinfurt 05 nicht über ein 1:1 hinaus.

In der ersten Halbzeit übernahmen die Löwen schnell die Spielkontrolle und kamen durch Florian Niederlechner zu einem ersten Abschluss (10.). In der Folge spielte Schweinfurt mutiger mit, Torchancen waren jedoch Mangelware.

Bis zur 27. Minute: Eine Flanke von Schnüdel-Routinier und Ex-Löwe Kristian Böhnlein landete bei Florian Müller, der zur Führung einnetzte. Die Löwen reagierten postwendend. Erst setzte Sigurd Haugen den Ball an den Außenpfosten (29.), zwei Minuten macht er es nach Vorlage Siemen Voet besser und traf zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabine.

Zweite Halbzeit verkommt zum müden Sommerkick

In der zweiten Halbzeit ließen es beide Mannschaften wesentlich ruhiger angehen, es entwickelte sich ein müder Sommerkick - die fehlende Unterstützung von den Rängen wird eine Rolle gespielt haben.

Zu einer kuriosen Szene kam es in der 67. Minute, als Schweinfurt-Keeper Stahl ein Rückpass versprang und er den Ball gerade noch von der Torlinie klären kontte. Haugen (73.) war danach zu unpräzise, der eingewechselte Patrick Hobsch (75.) ebenfalls. Luca Trslic (82.) setzte einen Kopfball knapp daneben.

TSV 1860 gegen Schweinfurt: Highlights im Video