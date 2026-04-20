Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal das Remis gegen den 1. FC Saarbrücken.

Löwen-Trainer Markus Kauczinski konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein.

Die Löwen warten seit nun mehr sechs Liga-Spielen auf einen Sieg. Nach dem ordentlichen 2:2-Unentschieden gegen Jahn Regensburg konnten die Löwen auch nicht in Saarbrücken gewinnen – die Partie endete 0:0.

In der ersten Halbzeit kam fast nur Saarbrücken zu guten Chancen, hätte durch Kai Brünker (31.) auch in Führung gehen müssen, Philipp Maier rettete aber stark auf der Linie. Für den TSV 1860 sprang nur eine gute Chance durch Florian Niederlechner (38.) heraus.

1860 agiert in Saarbrücken zu zaghaft

Anfang der zweiten Halbzeit hatten die Löwen eine Dreifachchance (56.), danach kam auch wegen einer Spielunterbrechung aufgrund von Pyrotechnik kaum noch Spielfluss auf. Beide Mannschaften begnügten sich zum Ende hin mit der Punkteteilung. Insbesondere die Sechzger agierten fast über die gesamte Spieldauer hinweg zu zaghaft.

In der letzten Minute der neunminütigen Nachspielzeit hatten die Löwen in Person von Manuel Pfeifer noch eine Chance auf den Sieg, der Verteidiger setzte den Ball allerdings aus sechzehn Metern links drüber.

Saarbrücken gegen TSV 1860: Highlights im Video