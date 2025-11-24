AZ-Plus

TSV-1860-Highlights gegen Saarbrücken: Der Löwen-Sieg im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der 2:0-Sieg gegen Saarbrücken.
Die Löwen feierten gegen Saarbrücken am Sonntag einen wichtigen 2:0-Sieg.
Die Löwen feierten gegen Saarbrücken am Sonntag einen wichtigen 2:0-Sieg.

Im Grünwalder Stadion läuft's einfach für die Löwen! Am Sonntag setzte sich der TSV 1860 mit 2:0 gegen den 1. FC Saarbrücken durch und zeigte damit eine gute Reaktion auf die 0:4-Klatsche in Regensburg vor der Länderspielpause.

Die Treffer für die Münchner erzielten Patrick Hobsch (13. Minute) und Thore Jacobsen (90.+1, Foulelfmeter), der den verletzten Jesper Verlaat erneut als Kapitän vertrat. Für die Löwen war es unter Trainer Markus Kauczinski der dritte Sieg im dritten Heimspiel.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!

