TSV-1860-Highlights gegen Rostock: Jacobsens Panenka-Elfer im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Sieg gegen Hansa Rostock.

Endlich ist er da, der erste Heimsieg im Jahr 2026! Nach dem 5:0-Sieg Auswärtssieg gegen Havelse feierten die Löwen mit dem 1:0 gegen Hansa Rostock den zweiten Sieg in Serie. Damit hat der TSV 1860 den Anschluss an den Relegationsplatz wieder hergestellt.

Das Tor des Tages war ein echter Hingucker: In der 48. Minute bekamen die Sechzger einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen. Thore Jacobsen, Sechzigs Kapitän und Elfmeterschütze Nummer eins, schnappte sich den Ball und erzielte frech per Panenka den 1:0-Siegtreffer.

TSV 1860 gegen Hansa Rostock: Highlights im Video