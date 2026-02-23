AZ-Plus

TSV-1860-Highlights gegen Rostock: Jacobsens Panenka-Elfer im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Sieg gegen Hansa Rostock.
AZ |
Thore Jacobsen trifft zur 1:0-Führung für 1860.
Thore Jacobsen trifft zur 1:0-Führung für 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

Endlich ist er da, der erste Heimsieg im Jahr 2026! Nach dem 5:0-Sieg Auswärtssieg gegen Havelse feierten die Löwen mit dem 1:0 gegen Hansa Rostock den zweiten Sieg in Serie. Damit hat der TSV 1860 den Anschluss an den Relegationsplatz wieder hergestellt.

Das Tor des Tages war ein echter Hingucker: In der 48. Minute bekamen die Sechzger einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen. Thore Jacobsen, Sechzigs Kapitän und Elfmeterschütze Nummer eins, schnappte sich den Ball und erzielte frech per Panenka den 1:0-Siegtreffer.

TSV 1860 gegen Hansa Rostock: Highlights im Video

