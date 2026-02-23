TSV-1860-Highlights gegen Rostock: Jacobsens Panenka-Elfer im Video
Endlich ist er da, der erste Heimsieg im Jahr 2026! Nach dem 5:0-Sieg Auswärtssieg gegen Havelse feierten die Löwen mit dem 1:0 gegen Hansa Rostock den zweiten Sieg in Serie. Damit hat der TSV 1860 den Anschluss an den Relegationsplatz wieder hergestellt.
Das Tor des Tages war ein echter Hingucker: In der 48. Minute bekamen die Sechzger einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen. Thore Jacobsen, Sechzigs Kapitän und Elfmeterschütze Nummer eins, schnappte sich den Ball und erzielte frech per Panenka den 1:0-Siegtreffer.
TSV 1860 gegen Hansa Rostock: Highlights im Video
