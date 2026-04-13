TSV-1860-Highlights gegen Regensburg: Löwen-Premiere! Jacobsens Elfer-Fehlschuss im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal das Remis gegen Jahn Regensburg.

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Die Löwen warten seit nun mehr fünf Liga-Spielen auf einen Sieg. Nach der 0:3-Klatsche gegen Energie Cottbus kam der TSV 1860 daheim gegen Jahn Regensburg nicht über ein 2:2 hinaus.

In der 28. Minute erzielte Sigurd Haugen mit einer tollen Einzelaktion die Führung für die Hausherren. Doch die Gäste drehten per Doppelschlag kurz vor der Pause (42. und 45.+1) die Partie.

Anfang der zweiten Halbzeit (53.) bekam 1860 einen Elfmeter nach Foul an Florian Niederlechner zugesprochen, doch Thore Jacobsen scheiterte in seinem elften Versuch für die Löwen erstmals vom Punkt. Auch den Nachschuss konnte Sechzigs Vizekapitän nicht im Tor unterbringen.

Die Löwen belohnten sich in der 81. Minute durch Haugens Doppelpack wenigstens mit einem Punkt.

TSV 1860 gegen Regensburg: Highlights im Video