TSV-1860-Highlights gegen Regensburg: Die Löwen-Klatsche im Video
Der Auswärtsfluch des TSV 1860 geht weiter: Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Sonntag beim Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg deutlich mit 0:4. Für die Löwen war es die fünfte Niederlage in Folge in der Ferne. Lucas Hermes (32. Minute), Leopold Wurm (75.), Noel Eichinger (80./Foulelfmeter) und Philipp Müller (86.) erzielten die Treffer für die Regensburger.
Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen