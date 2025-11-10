AZ-Plus

TSV-1860-Highlights gegen Regensburg: Die Löwen-Klatsche im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal das 0:4-Debakel in Regensburg.
Für die Löwen setzte es am Sonntag in Regensburg eine empfindliche Niederlage.
Für die Löwen setzte es am Sonntag in Regensburg eine empfindliche Niederlage.

Der Auswärtsfluch des TSV 1860 geht weiter: Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Sonntag beim Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg deutlich mit 0:4. Für die Löwen war es die fünfte Niederlage in Folge in der Ferne. Lucas Hermes (32. Minute), Leopold Wurm (75.), Noel Eichinger (80./Foulelfmeter) und Philipp Müller (86.) erzielten die Treffer für die Regensburger.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.