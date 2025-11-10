TSV-1860-Highlights gegen Regensburg: Die Löwen-Klatsche im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal das 0:4-Debakel in Regensburg.

Für die Löwen setzte es am Sonntag in Regensburg eine empfindliche Niederlage.

Der Auswärtsfluch des TSV 1860 geht weiter: Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Sonntag beim Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg deutlich mit 0:4. Für die Löwen war es die fünfte Niederlage in Folge in der Ferne. Lucas Hermes (32. Minute), Leopold Wurm (75.), Noel Eichinger (80./Foulelfmeter) und Philipp Müller (86.) erzielten die Treffer für die Regensburger.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!