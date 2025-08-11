TSV-1860-Highlights gegen Osnabrück: Die Traum-Rückkehr von Volland und Niederlechner im Video
Audio von Carbonatix
Perfekter Heimauftakt für den TSV 1860! Am 2. Spieltag gewinnen die Löwen mit 3:1 gegen den VfL Osnabrück und springen auf Platz vier in der Tabelle. Das Spiel im ausverkauften Grünwalder Stadion stand ganz im Zeichen der Rückkehr von Kevin Volland und Florian Niederlechner.
TSV 1860 gegen Osnabrück: Highlights im Video
Und es wurde zu einem wahren Giesinger Märchen: Bereits in der 10. Minute eröffnete Volland mit seinem Treffer den Torregen, kurz vor der Pause (41. Minute) erhöhte mit Niederlechner Rückkehrer Nummer zwei auf 2:0. Der Ex-Augsburger war es dann auch, der das vorentscheidende 3:0 von Sommerneuzugang Sigurd Haugen (52. Minute) vorbereitete.
In der 75. Minute erzielte Patrick Kammerbauer für die Gäste aus Osnabrück noch den Ehrentreffer.
Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen