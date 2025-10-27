TSV-1860-Highlights gegen Mannheim im Video: Christiansen-Knaller reicht nicht
Der TSV 1860 verliert erstmals unter Markus Kauczinski !
Am 12. Spieltag kassieren die Löwen eine 1:3-Pleite gegen Waldhof Mannheim.
Mannheim gegen TSV 1860: Highlights im Video
Die Löwen begannen gut und gingen durch den Distanzknaller von Max Christiansen in der 10. Minute in Führung. Doch Mannheims Samuel Abifade sorgte mit den nächsten Traumtor per Direktabnahme Mitte der ersten Halbzeit (24. Minute) für den Ausgleich. Die zweite Hälfte dominierten die Waldhöfler – Kennedys Okpalas Doppelschlag (60. und 68. Minute) sorgte für den 3:1-Endstand für Mannheim.
Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!
