TSV-1860-Highlights gegen Mannheim im Video: Christiansen-Knaller reicht nicht

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal die Niederlage gegen Mannheim.

Am 12. Spieltag kassieren die Löwen eine 1:3-Pleite gegen Waldhof Mannheim.

Mannheim gegen TSV 1860: Highlights im Video

Die Löwen begannen gut und gingen durch den Distanzknaller von Max Christiansen in der 10. Minute in Führung. Doch Mannheims Samuel Abifade sorgte mit den nächsten Traumtor per Direktabnahme Mitte der ersten Halbzeit (24. Minute) für den Ausgleich. Die zweite Hälfte dominierten die Waldhöfler – Kennedys Okpalas Doppelschlag (60. und 68. Minute) sorgte für den 3:1-Endstand für Mannheim.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!