TSV-1860-Highlights gegen Ingolstadt: Umstrittener Volland-Platzverweis im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der 2:1-Sieg gegen Ingolstadt.
Kevin Volland verletzte sich gegen Ingolstadt.
Kevin Volland verletzte sich gegen Ingolstadt. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München bleibt in der 3. Liga auf Kurs. Die Löwen besiegten am Samstagnachmittag auch den FC Ingolstadt mit 2:1 (1:1) und kletterten in der Tabelle auf den siebten Platz.

Die Aufstiegszone zur 2. Bundesliga ist nur noch zwei Zähler entfernt von den derzeit formstarken Sechzgern um Trainer Markus Kauczinski.

TSV 1860 gegen Ingolstadt: Highlights im Video

Der vierte Sieg in Folge war ein hart erkämpfter. Ingolstadt ging zunächst in der 20. Minute durch Dennis Kaygin in Führung. Sigurd Haugen köpfte kurz vor der Pause (42.) das 1:1. In der 59. sorgte Patrick Hobsch - erneut per Kopfball - für die Löwen-Führung.

Danach wurde es wild: Nach gefährlichem Spiel entschied der Schiedsrichter auf Gelb-Rot gegen Kevin Volland – eine umstrittene Entscheidung, zu allem Überfluss verletzte sich Volland bei dieser Aktion. Auch Torschütze Haugen musste nach einem heftigen Zusammenprall (78.) blutverschmiert ausgewechselt werden. Die Sechzger retteten den Sieg in Unterzahl über die Zeit.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!

