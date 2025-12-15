TSV-1860-Highlights gegen Ingolstadt: Umstrittener Volland-Platzverweis im Video
Der TSV 1860 München bleibt in der 3. Liga auf Kurs. Die Löwen besiegten am Samstagnachmittag auch den FC Ingolstadt mit 2:1 (1:1) und kletterten in der Tabelle auf den siebten Platz.
Die Aufstiegszone zur 2. Bundesliga ist nur noch zwei Zähler entfernt von den derzeit formstarken Sechzgern um Trainer Markus Kauczinski.
TSV 1860 gegen Ingolstadt: Highlights im Video
Der vierte Sieg in Folge war ein hart erkämpfter. Ingolstadt ging zunächst in der 20. Minute durch Dennis Kaygin in Führung. Sigurd Haugen köpfte kurz vor der Pause (42.) das 1:1. In der 59. sorgte Patrick Hobsch - erneut per Kopfball - für die Löwen-Führung.
Danach wurde es wild: Nach gefährlichem Spiel entschied der Schiedsrichter auf Gelb-Rot gegen Kevin Volland – eine umstrittene Entscheidung, zu allem Überfluss verletzte sich Volland bei dieser Aktion. Auch Torschütze Haugen musste nach einem heftigen Zusammenprall (78.) blutverschmiert ausgewechselt werden. Die Sechzger retteten den Sieg in Unterzahl über die Zeit.
Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!
