TSV-1860-Highlights gegen Ingolstadt: Knappe Niederlage im letzten Heimspiel

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal die 1:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt 04.

Die Löwen verlieren das letzte Drittliga-Heimspiel der Saison 2025/26 mit 1:2 gegen den FC Ingolstadt 04.

In der ersten Halbzeit übernahmen zunächst die Schanzer aus Ingolstadt die Spielkontrolle und kamen durch Marcel Costly, der frei vor 1860-Keeper Thomas Dähne auftauchte, zu einer ersten Riesen-Möglichkeit (6.). Danach kamen die Löwen besser ins Spiel und in Person von Justin Steinkötter (17.) und Routinier Florian Niederlechner (29.) zu Gelegenheiten. Auch Schienenspieler Manuel Pfeifer prüfte FCI-Torwart David Klein (38.).

In der 42. Minute wurde der Torreigen eröffnet: Sigurd Haugen drehte im Zentrum auf und steckte perfekt auf den einlaufenden Youngster Samuel Althaus durch, der frei vor Klein eiskalt blieb und zum 1:0 traf.

Schanzer drehen Spiel innerhalb von sieben Minuten

Auch in die zweite Halbzeit starteten die Sechzger zunächst gut, Steinkötter (46.) setzte den Ball per Kopf nur knapp links vorbei. Danach legten die Ingolstädter den Schalter um und erhöhten den Druck auf die 1860-Defensive. Folgerichtig kam der FCI durch Costly (57.) zum Ausgleich. Max Besuschkow drehte die Partie mit einem Traum-Tor per Seitfallzieher (64.) zum 2:1 für die Gäste.

Sechzigs Sean Dulic spielte den Ball in der 77. Minute deutlich mit dem Arm und verhinderte eine aussichtsreiche Möglichkeit für den FCI, er kam mit Gelb davon. Costly (86.) hätte das Spiel aus FCI-Sicht entscheiden können, traf aber nur das Außennetz. 1860-Topstürmer Haugen hatte kurz vor Schluss noch die Chance auf den Ausgleich, setzte den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit aber per Kopf an die Latte.

TSV 1860 gegen Ingolstadt: Highlights im Video