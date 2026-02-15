AZ-Plus

TSV-1860-Highlights gegen Havelse: Sechzigs Befreiungsschlag im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Kantersieg gegen den TSV Havelse.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 11  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der TSV 1860 gewinnt gegen den TSV Havelse mit 5:0.
Der TSV 1860 gewinnt gegen den TSV Havelse mit 5:0. © sampics (sampics)

Endlich ist er da, der erste Löwen-Sieg im Jahr 2026! Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge gewinnt der TSV 1860 deutlich mit 5:0 gegen den TSV Havelse. Sechzigs Toptorjäger Sigurd Haugen eröffnete in der 29. Minute den Torreigen für die Sechzger.

Nach der Halbzeit leitete der Norweger in der 53. Minute den nächsten Treffer ein, Patrick Hobsch vollendete den Spielzug nach Vorarbeit von David Philipp zum 2:0. Nach erneutem Assist von Philipp (60.) erzielte Clemens Lippmann sein Premieren-Tor für 1860 in der 3. Liga.

Das 4:0 war ebenfalls ein Debüt-Treffer im Löwen-Dress: Justin Steinkötter traf in der 83. Minute nach Vorlage von Haugen erstmals für 1860 in der 3. Liga. Den Schlusspunkt in der 89. Minute setzte Philipp Maier, der nach Ablage von Max Reinthaler aus kürzester Distanz für den 5:0-Endstand sorgte.

TSV Havelse gegen TSV 1860: Highlights im Video

Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.