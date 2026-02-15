TSV-1860-Highlights gegen Havelse: Sechzigs Befreiungsschlag im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Kantersieg gegen den TSV Havelse.

Endlich ist er da, der erste Löwen-Sieg im Jahr 2026! Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge gewinnt der TSV 1860 deutlich mit 5:0 gegen den TSV Havelse. Sechzigs Toptorjäger Sigurd Haugen eröffnete in der 29. Minute den Torreigen für die Sechzger.

Nach der Halbzeit leitete der Norweger in der 53. Minute den nächsten Treffer ein, Patrick Hobsch vollendete den Spielzug nach Vorarbeit von David Philipp zum 2:0. Nach erneutem Assist von Philipp (60.) erzielte Clemens Lippmann sein Premieren-Tor für 1860 in der 3. Liga.

Das 4:0 war ebenfalls ein Debüt-Treffer im Löwen-Dress: Justin Steinkötter traf in der 83. Minute nach Vorlage von Haugen erstmals für 1860 in der 3. Liga. Den Schlusspunkt in der 89. Minute setzte Philipp Maier, der nach Ablage von Max Reinthaler aus kürzester Distanz für den 5:0-Endstand sorgte.

TSV Havelse gegen TSV 1860: Highlights im Video