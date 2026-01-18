TSV-1860-Highlights gegen Essen: Sechzigs spätes Remis im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal das späte Remis gegen Rot-Weiss Essen.

In einer packenden Schlussphase hat der TSV 1860 ein Remis gegen Aufstiegskandidat Rot-Weiss Essen erkämpft. Max Reinthaler rettete den Löwen beim 1:1 (0:0) trotz elf Ausfällen mit seinem Last-Minute-Treffer (90.) zum Auftakt der Rückrunde der 3. Liga noch einen Punkt.

Nach einer Ecke von Kevin Volland und einer Kopfballverlängerung von Siemen Voet war der Abwehrspieler erfolgreich. Vor 15.000 Fans im ausverkauften Grünwalder Stadion hatte Joker Marvin Obuz (82.) die Führung für die Gäste erzielt. Die Münchner sind mit 31 Punkten vorerst Tabellenneunter, Essen bleibt mit nur vier Punkten mehr an den Aufstiegsplätzen dran.

TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen: Highlights im Video