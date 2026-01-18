AZ-Plus

TSV-1860-Highlights gegen Essen: Sechzigs spätes Remis im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal das späte Remis gegen Rot-Weiss Essen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 11  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Max Reinthaler rettete den Löwen gegen Essen ein spätes Remis.
Max Reinthaler rettete den Löwen gegen Essen ein spätes Remis. © sampics

In einer packenden Schlussphase hat der TSV 1860 ein Remis gegen Aufstiegskandidat Rot-Weiss Essen erkämpft. Max Reinthaler rettete den Löwen beim 1:1 (0:0) trotz elf Ausfällen mit seinem Last-Minute-Treffer (90.) zum Auftakt der Rückrunde der 3. Liga noch einen Punkt.

Nach einer Ecke von Kevin Volland und einer Kopfballverlängerung von Siemen Voet war der Abwehrspieler erfolgreich. Vor 15.000 Fans im ausverkauften Grünwalder Stadion hatte Joker Marvin Obuz (82.) die Führung für die Gäste erzielt. Die Münchner sind mit 31 Punkten vorerst Tabellenneunter, Essen bleibt mit nur vier Punkten mehr an den Aufstiegsplätzen dran.

TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen: Highlights im Video

Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.