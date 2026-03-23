TSV-1860-Highlights gegen den MSV Duisburg: Sechzigs Last-Minute-Pleite im Video
Sechzig verliert in Duisburg! Nach sechs Spielen ohne Niederlage kam der TSV 1860 beim MSV Duisburg nicht über ein 1:2 hinaus. In einer umkämpften und intensiven Partie im Duell zweier Aufstiegsaspiranten sorgte Thilo Töpken in der 90. Minute für den Last-Minute-Sieg der Hausherren.
Zuvor hatte Thore Jacobsen vom Punkt das 1:1 erzielt und Joshua Bitter zur Zebra-Führung getroffen. In der Tabelle hat Sechzig damit fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
TSV 1860 gegen Duisburg: Highlights im Video
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