TSV-1860-Highlights gegen Cottbus: Rassismus-Eklat im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Sieg gegen Cottbus.

Beim Spiel des TSV 1860 gegen Energie Cottbus gab es einen Rassismus-Vorfall

Der TSV 1860 gewinnt auch das zweite Heimspiel unter Markus Kauczinski!

Am 13. Spieltag gewinnen die Löwen gegen Energie Cottbus.

TSV 1860 gegen Cottbus: Highlights im Video

Die Löwen gingen in einer umkämpften Partie durch Thore Jacobsen per Foulelfmeter in der 39. Minute in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45. Minute +4) erhöhte Sechzigs Vize-Kapitän mit seinem zweiten Treffer auf 2:0.

Der zweite Durchgang wurde ab der 70. Minute für rund zehn Minuten unterbrochen, Energie-Angreifer Justin Butler wurde von einem 1860-Fan offenbar rassistisch beleidigt. Nach der Spielfortsetzung lenkte King Manu eine scharfe Flanke von Joker Florian Niederlechner ins eigene Tor (83.) und sorgte so für den 3:0-Heimsieg für 1860.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!