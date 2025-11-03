TSV-1860-Highlights gegen Cottbus: Rassismus-Eklat im Video
Der TSV 1860 gewinnt auch das zweite Heimspiel unter Markus Kauczinski!
Am 13. Spieltag gewinnen die Löwen gegen Energie Cottbus.
TSV 1860 gegen Cottbus: Highlights im Video
Die Löwen gingen in einer umkämpften Partie durch Thore Jacobsen per Foulelfmeter in der 39. Minute in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45. Minute +4) erhöhte Sechzigs Vize-Kapitän mit seinem zweiten Treffer auf 2:0.
Der zweite Durchgang wurde ab der 70. Minute für rund zehn Minuten unterbrochen, Energie-Angreifer Justin Butler wurde von einem 1860-Fan offenbar rassistisch beleidigt. Nach der Spielfortsetzung lenkte King Manu eine scharfe Flanke von Joker Florian Niederlechner ins eigene Tor (83.) und sorgte so für den 3:0-Heimsieg für 1860.
Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!
