AZ-Plus

TSV-1860-Highlights gegen Erzgebirge Aue: Haugens Nebel-Treffer im Video

Magentasport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Heimsieg gegen Erzgebirge Aue.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 11  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Löwen feierten am Dienstagabend gegen Aue den vierten Sieg in Folge.
Die Löwen feierten am Dienstagabend gegen Aue den vierten Sieg in Folge. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Münchner Löwen setzten ihre Siegesserie zuhause gegen Erzgebirge Aue fort und gewannen knapp mit 2:1. Das Spiel musste dabei in der 54. Spielminute für 17 Minuten aufgrund des dichten Nebels im Grünwalder Stadion unterbrochen werden.

Der entscheidende Treffer entstand chaotisch: In der 50. Minute verlor Aue-Keeper Männel im dichten Nebel nach einer Kerze von Malone den Ball aus den Augen, Sechzig-Torjäger Haugen nutzte das eiskalt aus und köpfte aus kurzer Distanz zum vielumjubelten 2:1 ein.

TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue: Highlights im Video

Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.