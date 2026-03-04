TSV-1860-Highlights gegen Erzgebirge Aue: Haugens Nebel-Treffer im Video
Die Münchner Löwen setzten ihre Siegesserie zuhause gegen Erzgebirge Aue fort und gewannen knapp mit 2:1. Das Spiel musste dabei in der 54. Spielminute für 17 Minuten aufgrund des dichten Nebels im Grünwalder Stadion unterbrochen werden.
Der entscheidende Treffer entstand chaotisch: In der 50. Minute verlor Aue-Keeper Männel im dichten Nebel nach einer Kerze von Malone den Ball aus den Augen, Sechzig-Torjäger Haugen nutzte das eiskalt aus und köpfte aus kurzer Distanz zum vielumjubelten 2:1 ein.
TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue: Highlights im Video
