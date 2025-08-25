TSV-1860-Highlights gegen Aachen im Video: Joker schießen Sechzig spät zum Sieg
Audio von Carbonatix
Der TSV 1860 bleibt weiter ungeschlagen!
Am 3. Spieltag gewinnen die Löwen mit 2:0 gegen Alemannia Aachen und springen auf Platz drei in der Tabelle. Dabei entschieden zwei späte Joker-Tore die Partie.
TSV 1860 gegen Aachen: Highlights im Video
Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, erst die Gelb-Rote Karte von Aachens Gianluca Guadino (64.) brachte eine wenig Schwung in die Partie.
Die Löwen nutzten die Überzahl dann in der Schlussphase eiskalt aus. Zuerst traf Joker Patrick Hobsch in der 89. Minute zum 1:0. In der Nachspielzeit sorgte der ebenfalls eingewechselte David Philipp (90. +1) für die Entscheidung.
Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen