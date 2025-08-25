AZ-Plus

TSV-1860-Highlights gegen Aachen im Video: Joker schießen Sechzig spät zum Sieg

MagentaSport und die AZ zeigen nach jedem Spieltag die Highlights des TSV 1860 im Video. Dieses Mal der Sieg gegen Aachen
Patrick Hobsch trifft zum 1:0 für den TSV 1860.
Patrick Hobsch trifft zum 1:0 für den TSV 1860.
Der TSV 1860 bleibt weiter ungeschlagen!

Am 3. Spieltag gewinnen die Löwen mit 2:0 gegen Alemannia Aachen und springen auf Platz drei in der Tabelle. Dabei entschieden zwei späte Joker-Tore die Partie.

TSV 1860 gegen Aachen: Highlights im Video

Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, erst die Gelb-Rote Karte von Aachens Gianluca Guadino (64.) brachte eine wenig Schwung in die Partie.

Die Löwen nutzten die Überzahl dann in der Schlussphase eiskalt aus. Zuerst traf Joker Patrick Hobsch in der 89. Minute zum 1:0. In der Nachspielzeit sorgte der ebenfalls eingewechselte David Philipp (90. +1) für die Entscheidung.

Die Highlights der Partie gibt es oben im Video!

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.