TSV-1860-Präsident Gernot Mang spricht auf dem AZ-Sofa über die Liga-Realität,den neuen Trainer und hält am Aufstiegs-Traum fest.

Vollkrise abgewendet, aber noch lange nicht wieder im Soll: 1860-Präsiden Gernot Mang hat sich am Samstag über die sportliche Lage der Löwen, die unerklärliche Auswärtsschwäche, den neuen Cheftrainer Markus Kauczinski und sein Festhalten am Aufstiegstraum geäußert.

"Die Erleichterung ist schon groß", sagte Mang über den 4:0-Erfolg am vergangenen Mittwoch im Totopokal-Viertelfinale bei Regionalligist TSV Aubstadt, der zumindest eine kleine Wiedergutmachung für die vorherige 0:4-Schmach in der Dritten Liga beim SSV Jahn Regensburg gewesen sei: "Hätte man in Aubstadt noch einmal verloren, dann wäre es noch stürmischer geworden als es jetzt schon ist. Aber Regensburg, das hat richtig wehgetan. Das war ein desaströses Spiel von A bis Z."

Kauczinski ist für Mang die Ideallösung: "Wirklich ein Top-Trainer"

Gerade nach den beiden Heimsiegen gegen die Tabellenführer MSV Duisburg (3:1) und Energie Cottbus (3:0) unter Neu-Coach Kauczinski sei die chronische Auswärtsschwäche "unerklärlich" für den 57-Jährigen: "Ich würde gerne wieder mal nach Hause fahren vom Auswärtsspiel mit einem Dreier."

Löwen-Präsident Gernot Mang sprach auf dem AZ-Sofa auch über sein Verhältnis zum Stadtrivalen FC Bayern. © Daniel von Loeper

Kauczinski sei für Mang hierbei eine Ideallösung: "Hier muss wirklich mehr Zug hineinkommen und da bin ich überzeugt, dass der Markus Kauczinski hier der richtige Mann ist. Der ist wirklich ein Top-Trainer, der nimmt die Spieler mit, analysiert und hier müssen wir wirklich zeitnah – also sofort – den Schalter umstellen, um dann in den nächsten Spielen die nächsten Punkte zu holen."

Mang träumt vom Aufstieg, hat die Realität aber genau im Blick

Der große Traum wohl aller Löwen soll schließlich nicht nur ein Traum bleiben: "Eine Wunsch-Schlagzeile? Also am 15. Mai oder am 17. Mai, am letzten Spieltag oder vielleicht davor? Wir haben es doch noch geschafft mit dem Aufstieg", sagte Mang auf die Frage nach seiner Wunsch-Überschrift am Saisonende in der AZ, ergänzte aber im Hinblick auf die große Diskrepanz zum aktuellen Tabellenplatz 14: "Also es wäre ein Traum, denn wir müssen auch die Realität sehen: Wir sind, wo wir jetzt stehen, und wir dürfen nicht wieder gleich abheben." Denn: "Nach 14 Spieltagen lügt auch die Tabelle nicht."

Mangs Aussage zeigt aber auch: So ganz abgeschrieben ist eine weiß-blaue Aufholjagd noch nicht. Denn: "Es hat doch keiner mehr Bock bei uns, in der Dritten Liga zu spielen."