TSV 1860 gibt Verkaufsstart für Dauerkarten bekannt

Am 31. Mai startet beim TSV 1860 der Vorverkauf für die Dauerkarten. Neben dem Wegfall des MVV-Tickets müssen die Sechzig-Fans auch tiefer in die Tasche greifen.

München - Auch in dieser Saison ist das Grünwalder Straße bis auf wenige Ausnahmen bis auf den letzten Platz ausverkauft. Das liegt auch daran, dass der TSV 1860 in der vergangen Spielzeit unglaubliche 11.860 Dauerkarten an den Mann und die Frau gebracht hat. Daran wollen die Münchner auch in der kommenden Saison anknüpfen.

Dauerkarten beim TSV 1860 werden teurer

Der Vorverkauf dafür wird am 31. Mai starten. Dabei kommt auf die Anhänger des TSV 1860 wie schon im letzten Jahr eine Preiserhöhung zu, die vor allem die Plätze in der Stehhalle betreffen wird. "Die Anpassung der Preise für die neue Saison unterscheidet sich je nach Qualität der Plätze im Stadion", schrieb der Verein dazu auf seiner Website.

MVV-Ticket fällt bei Dauerkarten des TSV 1860 weg

Ein Ticket für den MVV ist bei den Dauerkarten nicht mehr dabei. Dieses Vorgehen begründen die Münchner mit den gestiegenen Kosten des Grünwalder Stadions. Auch eine optionale Zubuchung des MVV-Tickets auf die Dauerkarte wurde laut der Mitteilung des TSV 1860 zwar geprüft, sei aber nicht möglich.

Damit müssen die Löwen-Fans ab der neuen Saison also doppelt tiefer in die Tasche greifen, um ihre Mannschaft im Stadion zu verfolgen. Ob die Anhänger des TSV 1860 dazu bereit sind, wird sich am 31. Mai zeigen.