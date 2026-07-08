TSV 1860 gibt Infos zum Dauerkartenverkauf bekannt: So geht es jetzt für die Löwen-Fans weiter

Der TSV 1860 hat die ersten Informationen zum (erneuten) Dauerkartenverkauf bekanntgegeben. Doch auf eine wichtige Nachricht warten die Löwen-Fans vergeblich.

Das Thema Dauerkarten für die kommende Spielzeit beschäftigt die Fans des TSV 1860 schon seit Wochen. Nun hat das Präsidium der Löwen neue Informationen auf der Vereinsseite bekanntgegeben.

"Alle, die bei der KGaA eine Dauerkarte für die nun ausfallende Drittliga-Saison 2026/27 bestellt haben, erhalten für die Regionalliga Bayern wieder ein Vorkaufsrecht", heißt es in der Mitteilung am Mittwoch. In den kommenden Tagen werden die Löwen-Anhänger alle weiteren Informationen zum Ablauf des Vorverkaufs sowie zu den Vorkaufsrechten erhalten.

Zunächst werden alle Karten nur in digitaler Form erhältlich sein, physische Tickets werden schnellstmöglich nachgereicht.

1860 kann noch keine Informationen zu den Drittliga-Dauerkarten geben

Was mit den bereits gekauften Dauerkarten für die nun ausfallende Drittliga-Saison passiert, kann 1860 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. "Ob und in welcher Höhe Rückzahlungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können, wird nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA geprüft und bewertet", schreiben die Löwen.

"Wir bitten um Verständnis, dass von Vereinsseite hierzu keine Aussagen getätigt werden können. Weder das Präsidium noch das Vereinsmanagement des TSV München von 1860 e. V. haben darauf einen Einfluss."