TSV 1860 gibt Dauerkarten-Update – und ist auf die Mithilfe der Fans angewiesen

Der TSV 1860 gibt neue Informationen zu den Dauerkarten bekannt. Die Preise senken die Löwen zwar, allerdings müssen die Fans selbst aktiv werden.

Gute Nachrichten für die Fans des TSV 1860! Am Donnerstagabend veröffentlichte die neue Spielbetriebs-GmbH neue Informationen zu den Dauerkarten für die Regionalliga-Saison 2026/27.

"Im Vergleich zu den ursprünglich für die 3. Liga vorgesehenen Preisen wurden die Saisontickets deutlich vergünstigt. Dabei wurden soziale Aspekte besonders berücksichtigt: So wurden die Preise für Kinder und Menschen mit Behinderung spürbar reduziert. Zudem wurde die Altersgrenze für sogenannte "Schoßkinder" von drei auf fünf Jahre angehoben", heißt es in einer Mitteilung.

1860 senkt die Preise für die Dauerkarten

Für einen Vollzahler kostet eine Stehplatz-Dauerkarte in der kommenden Saison 285 Euro, in der vergangenen Drittliga-Spielzeit mussten die Fans noch 330 Euro zahlen. Auch die Preise für die Sitzplätze auf der Haupttribüne (589 Euro) und Stehhalle (559 Euro) wurden um 86 Euro bzw. 101 Euro reduziert.

Zudem verkündeten die Sechzger, dass alle Mitglieder und Fans, die sich bereits eine Dauerkarte für die Drittliga-Saison 2026/27 gekauft haben, ein Vorverkaufsrecht haben.

Fans müssen aktiv werden und Formular unterschreiben

Da der Ticketverkauf künftig aber über den neuen Ticketshop der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH abgewickelt wird, bitten die Löwen ihre Anhänger um Mithilfe. Eine Übertragung der bestehenden Ticketkonten vom KGaA-Shop sei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht ohne Weiteres möglich.

Alle Anhänger müssen bis zum 20. Juli (17 Uhr) online unter https://tsv.lms-sport.de/ ein Formular ausfüllen und quasi "die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA zur Datenübertragung anweisen". Im Anschluss werden alle technischen Schritte durchgeführt und die Fans erhalten auf dem neuen Account die Dauerkarte. Auch Personen, die bislang noch keine Dauerkarten besitzen, können die Umstellung ihres bisherigen Accounts beantragen. "Sollte es nach dem ersten Vorverkauf eine zweite Vorverkaufsrunde geben, werden interessierte Personen für Dauerkarten in einen Lostopf aufgenommen – das Los entscheidet dann über die Vergabe", heißt es seitens der Löwen.