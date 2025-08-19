TSV 1860: Geht da noch was auf dem Transfermarkt?

Testspieler Christoph Ehlich wird wohl kein Löwe, doch 1860 schaut sich weiter auf dem Transfermarkt um. Sind Max Reinthaler und Soichiro Kozuki vor dem Absprung?

19. August 2025 - 18:21 Uhr

Sechzigs Sportchef Christian Werner könnte auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden. © IMAGO/Ulrich Wagner