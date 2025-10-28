TSV 1860 fehlen Millionen: Warum diesmal alles anders ist

Ende Oktober 2024 entging 1860 durch einen neuen Darlehensvertrag wieder einmal der Insolvenz. Ein Jahr später brauchen die Löwen nach AZ-Infos neue Zusagen Ismaiks, dürften aber ruhiger schlafen.

28. Oktober 2025 - 18:21 Uhr

Neuer Präsident, konstruktivere Zusammenarbeit? Oberlöwe Mang und Investor Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner