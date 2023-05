TSV-1860-Fan über Anti-Ismaik-Aktion: "Wird lauter und bunter Protest"

Am Mittwoch kommt TSV-1860-Investor Hasan Ismaik nach München zur Podiumsdiskussion eines Fan-Bloggers. Einige Sechzig-Anhänger kündigen Protest an. Die AZ hat mit einem der Kritikergesprochen.

München - Sechzig-Investor Hasan Ismaik war in den letzten Jahren ein selten gesehener Gast im Grünwalder Stadion. Doch am Mittwoch kommt der Jordanier seit Langem wieder in die bayrische Landeshauptstadt. Nicht aber, um sich mit den Vertretern der Mitgesellschafter der KGA zu treffen, sondern um auf einer Podiumsdiskussion eines Fan-Bloggers zu sprechen.

Sechzig-Fan Niedergünzl über Protest-Aktion: "Wollen Zeichen setzten, wie wenig Akzeptanz Ismaik hat"

Einige Sechzig-Fans werden deshalb am Tag der Veranstaltung einen Protest vor dem Kino, indem der Investor zu Gast ist, starten. Mit dabei ist unter anderem Benedikt Niedergünzl. Als Grund, wieso er und die andern Löwen-Anhänger zur Aktion aufrufen, nennt er im Gespräch mit der AZ vor allem einen Grund: "Es geht um die Art und Weise, wie sich Hasan Ismaik in München präsentiert. Dass er sich nicht den Vereinsvertretern stellen wird, sondern die Bühne eines investorennahen Bloggers (Die blaue 24, d. Red.) genutzt wird, ist sehr seltsam."

Deshalb erhoffen sich Niedergünzl und die andern Löwen-Anhänger mit dem Protest ein Zeichen setzen zu können, wie wenig Akzeptanz Ismaik in München habe. Dabei will man laut dem Sechzig-Fan auf einen lauten und bunten Protest setzten, der sehr zivilisiert ablaufen soll. Der Startpunkt dafür ist das Sendlinger Tor.

TSV 1860: Niedergünzl glaub nicht, dass Aktion Wirkung zeigen wird

Unklar ist noch, wie viele Löwen-Fans letztlich teilnehmen werden. "Ich gehe aber davon aus, dass es mehr sind als die 150 Auserwählten im Saal", so Niedergünzl. "Die Motivation, die man beim Spiel gegen Mannheim mitbekommen hat am Stadion ist sehr groß. Die Leute wollen die Gelegenheit nutzen, unseren Investor einmal live zu sehen."

Dennoch hat der Sechzig-Fan kaum Hoffnung, dass die Aktion eine Wirkung zeigen wird: "Es wird sicher nicht darin enden, dass sich Ismaik denkt ich muss mal in den Dialog gehen und mir das anhören, um was es da eigentlich geht." Doch kein Zeichen zu setzen kommt für Niedergünzl nicht in Frage. Zu sehr hängt er an seinem Verein den TSV 1860.