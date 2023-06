TSV 1860: Ex-Löwe Joseph Boyamba steigt auf und wechselt zu Zweitligist Elversberg

Ex-1860-Spieler Joseph Boyamba hat einen neuen Verein gefunden und einen Vertrag bei Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg unterschrieben.

München - Der TSV 1860 hat den angepeilten Aufstieg in die 2. Bundesliga als Tabellenachter deutlich verpasst. Ein Ex-Löwe wird künftig aber dennoch in Deutschlands zweithöchster Spielklasse auflaufen. Joseph Boyamba wechselt zur kommenden Saison zu Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Dies gaben die Saarländer am Montag bekannt.

Ex-Löwe Boyamba über Elversberg: "Der Spielstil gefällt mir einfach"

"Joseph vereint seine spielerische Qualität mit hoher Torgefahr. Durch seine Schnelligkeit und Flexibilität in der Offensive wird er unsere Mannschaft bereichern", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. Der Flügelspieler erhält in Elversberg einen Vertrag bis 2025.

In der abgelaufenen Spielzeit glückte den Saarländern der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga. "Der Spielstil, den die SV Elversberg verkörpert hat, gefällt mir einfach. Man hat in der letzten Saison gemerkt, dass hier ein intaktes, gutes Team am Werk ist. Ich freue mich auf die Zeit in Elversberg und werde alles für die Mannschaft und den Verein geben", erklärte Boyamba.

Boyamba blühte unter Jacobacci bei 1860 auf

1860 konnte aus den beiden Duellen mit dem Drittliga-Meister in der vergangenen Saison nur einen Zähler mitnehmen (1:4 und 1:1).

Bei den Löwen hatte Boyamba in der vergangenen Saison in 33 Drittliga-Spielen sechs Tore erzielt. Vor allem unter Trainer Maurizio Jacobacci blühte der 26-Jährige in der zweiten Saisonhälfte auf.