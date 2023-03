TSV 1860: Erik Tallig fällt wegen "schwerer Knieverletzung" lange aus

Hiobsbotschaft für den TSV 1860: Erik Tallig hat sich schwer am Knie verletzt und wird den Löwen lange fehlen.

München - Der TSV 1860 wird lange auf Erik Tallig verzichten müssen. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der 23-Jährige bei der Trainingseinheit am Sonntag eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird lange ausfallen.

TSV 1860: Ausfalldauer bei Erik Tallig unklar

Um welche Verletzung es sich genau handelt, ob eine Operation nötig ist und mit welcher Ausfalldauer zu rechnen ist, teilte der Klub nicht mit. Kein ungewöhnliches Vorgehen bei den Löwen, die ihren Spielern so nach schweren Verletzungen zu hohen Erwartungsdruck mit Blick auf eine Rückkehr ersparen wollen. Ähnlich zurückhaltend äußerte man sich bereits bei der schweren Fußverletzung von Marcel Bär im Herbst vergangenen Jahres.

Ob Tallig in dieser Saison nochmal für die Löwen auflaufen kann, ist also unklar. In der laufenden Spielzeit kommt der 23-Jährige wettbewerbsübergreifend auf 23 Spiele, in denen er zwei Treffer erzielt und drei weitere vorbereitet hat.