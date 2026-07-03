TSV 1860 droht Abgangsflut bei den Talenten: Althaus und Co. machen sich Gedanken über Abschied

Nach AZ-Informationen ist die Zukunft von Samuel Althaus, Loris Husic und Co. beim TSV 1860 ungeklärt. Kehrt Fabian Greilinger heim?

Wie geht es weiter, Junglöwen? Nach AZ-Informationen spielen nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 mehrere Talente mehr oder weniger intensiv mit dem Gedanken, das in die Viertklassigkeit gesunkene Schiff noch zu verlassen.

Dazu zählt insbesondere Samuel Althaus (20), den es nach AZ-Infos aufgrund intensiven Interesses einiger Vereine gleich mehrere Ligen nach oben ziehen könnte. Aber auch Lasse Faßmann, Xaver Kiefersauer (beide 20) oder Loris Husic (18) haben allesamt das Interesse höherklassiger Klubs geweckt. Kiefersauer und Husic waren zuletzt nicht im Trainingsbetrieb dabei, der Österreicher Husic ist allerdings am Donnerstag im Trainingslager der Blauen in Bad Füssing auf den Rasen zurückgekehrt.

Kehrt der verlorene Sohn Greilinger zurück zu Sechzig?

Dennoch bitter für 1860, dass sogar das ein oder andere hoffnungsvolle Talent, das den Neustart mitgehen soll, noch verloren gehen könnte. Hierbei gilt allerdings genauso wie für etwaige Neuzugänge wie die Gastspieler Mathew Collins und Julian Bell, dass ein Deal wohl nur nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens der KGaA mit der Zustimmung von Insolvenzverwalter Dr. Max Liebig erfolgen kann. Gerüchten zufolge könnte Ex-Löwe Fabian Greilinger (25) zurückkehren, der allerdings noch bis Sommer 2027 beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag steht.

Aus der Beraterszene ist indes ein heftiges Kopfschütteln über die Zustände bei den Sechzgern zu vernehmen: Man würde die Auseinandersetzungen zwischen Mutterverein und Investor Hasan Ismaik, die bereits zum Zwangsabstieg geführt und die Existenz der ausgegliederten Profifußballabteilung nach einer Insolvenzanmeldung massiv gefährdet haben, auf dem Rücken der Spieler wie Fans austragen.

Hat bis zum Regionalligastart noch reichlich zu tun: Präsident Gernot Mang. © IMAGO

Nach dem Zwangsabstieg wittern einige Junglöwen die Chance

Was das derzeit von Trainer Alper Kajabunar betreute Team angeht, wittern einige Nachwuchstalente die Chance, nach dem nahezu kompletten Aderlass der Blauen neu durchstarten zu können. Torhüter Paul Bachmann ist zuletzt zwischen den Pfosten gestanden, Torjäger Arian Artivero Calderon hat im ersten Test beim VfB Forstinning (5:1) mit einem Hattrick für Furore gesorgt.

Nach dem jüngst erklärten Karriereende von Ex-Nationalspieler Kevin Volland ist schließlich nicht ausgeschlossen, dass bei dem ein oder anderen Herzenslöwen wie Florian Niederlechner oder Tunay Deniz früher oder später der Geduldsfaden reißt, sollte Sechzig nicht bald Nägel mit Köpfen machen.