TSV 1860: Der Winterfahrplan der Löwen in der Saison 2025/26

Der TSV 1860 bereitet sich im warmen Süden auf die Rückrunde vor, Anfang Januar geht es für den Löwen-Tross nach Belek. Der Fahrplan der Sechzger im Überblick.
Der TSV 1860 wird sich in Belek auf die Rückrunde vorbereiten. (Symbolbild)
Der TSV 1860 wird sich in Belek auf die Rückrunde vorbereiten. (Symbolbild)

Direkt nach dem letzten Spiel des Jahres am 20. Dezember (16.30 Uhr) gegen den SC Verl geht es für den TSV 1860 in eine kleine Winterpause. 

Nach dem Jahreswechsel geht es für die Löwen bereits am 3. Januar 2026 in die Türkei. Im Badeort Belek absolviert die Mannschaft von Markus Kauczinski bis 10. Januar ein Trainingslager, um sich optimal auf die Rückrunde vorbereiten zu können.

Testspiel gegen Winterthur

Ein Testspiel wurde auch schon fixiert. Am 9. Januar (13 Uhr MEZ) testen die Sechzger gegen den FC Winterthur. Gespielt werden 3 x 45 Minuten.

Das erste Pflichtspiel des Jahres findet am 17. Januar (14 Uhr) statt. Die Löwen empfangen dann zum Rückrunden-Auftakt gegen Rot-Weiss Essen.

Die Termine des TSV 1860 im Überblick:

  • 20. Dezember 2025: Letztes Liga-Spiel gegen den SC Verl
  • 3. Januar 2026: Abflug Trainingslager Belek
  • 9. Januar 2026, 13 Uhr: Testspiel gegen FC Winterthur
  • 10. Januar 20256: Rückflug Trainingslager Belek
  • 17. Januar 2026, 14 Uhr: Rückrundenauftakt gegen Essen
6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • meingottwalter am 13.01.2025 22:05 Uhr / Bewertung:

    Gegen Saarbrücken gibt’s eh nichts zu holen. Abstiegskampf.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Löwin am 15.01.2025 21:04 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von meingottwalter

    Ich halte dagegen - die Hoffnung stirbt zuletzt !

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Newi83 am 26.12.2024 21:58 Uhr / Bewertung:

    2 Spiele 2 Niederlagen. Passt

    Antworten lädt ... Kommentar melden
