TSV 1860: Der Winterfahrplan der Löwen in der Saison 2025/26
Direkt nach dem letzten Spiel des Jahres am 20. Dezember (16.30 Uhr) gegen den SC Verl geht es für den TSV 1860 in eine kleine Winterpause.
Nach dem Jahreswechsel geht es für die Löwen bereits am 3. Januar 2026 in die Türkei. Im Badeort Belek absolviert die Mannschaft von Markus Kauczinski bis 10. Januar ein Trainingslager, um sich optimal auf die Rückrunde vorbereiten zu können.
Testspiel gegen Winterthur
Ein Testspiel wurde auch schon fixiert. Am 9. Januar (13 Uhr MEZ) testen die Sechzger gegen den FC Winterthur. Gespielt werden 3 x 45 Minuten.
Das erste Pflichtspiel des Jahres findet am 17. Januar (14 Uhr) statt. Die Löwen empfangen dann zum Rückrunden-Auftakt gegen Rot-Weiss Essen.
Die Termine des TSV 1860 im Überblick:
- 20. Dezember 2025: Letztes Liga-Spiel gegen den SC Verl
- 3. Januar 2026: Abflug Trainingslager Belek
- 9. Januar 2026, 13 Uhr: Testspiel gegen FC Winterthur
- 10. Januar 20256: Rückflug Trainingslager Belek
- 17. Januar 2026, 14 Uhr: Rückrundenauftakt gegen Essen
- Themen:
- TSV 1860 München
