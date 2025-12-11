TSV 1860: Der Winterfahrplan der Löwen in der Saison 2025/26

Der TSV 1860 bereitet sich im warmen Süden auf die Rückrunde vor, Anfang Januar geht es für den Löwen-Tross nach Belek. Der Fahrplan der Sechzger im Überblick.

Der TSV 1860 wird sich in Belek auf die Rückrunde vorbereiten. (Symbolbild)

Direkt nach dem letzten Spiel des Jahres am 20. Dezember (16.30 Uhr) gegen den SC Verl geht es für den TSV 1860 in eine kleine Winterpause.

Nach dem Jahreswechsel geht es für die Löwen bereits am 3. Januar 2026 in die Türkei. Im Badeort Belek absolviert die Mannschaft von Markus Kauczinski bis 10. Januar ein Trainingslager, um sich optimal auf die Rückrunde vorbereiten zu können.

Testspiel gegen Winterthur

Ein Testspiel wurde auch schon fixiert. Am 9. Januar (13 Uhr MEZ) testen die Sechzger gegen den FC Winterthur. Gespielt werden 3 x 45 Minuten.

Das erste Pflichtspiel des Jahres findet am 17. Januar (14 Uhr) statt. Die Löwen empfangen dann zum Rückrunden-Auftakt gegen Rot-Weiss Essen.

Die Termine des TSV 1860 im Überblick: