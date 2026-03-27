TSV 1860: Der Sommerfahrplan der Löwen in der Saison 2026/27

Der TSV 1860 bereitet sich im Böhmerwald auf die neue Saison vor. Mitte Juli geht es für den Löwen-Tross wieder nach Ulrichsberg in Oberösterreich. Der Fahrplan der Sechzger im Überblick.

Der TSV 1860 bereitet sich wieder im Trainingslager in Ulrichsberg auf die kommende Saison vor.

Nach dem letzten Spiel der Drittliga-Saison am 16. Mai gegen den SC Verl geht es für den TSV 1860 in eine längere Sommerpause.

Nach der Sommerpause bittet Trainer Markus Kauczinski am 29. Juni an der Grünwalder Straße 114 zum Trainingsauftakt. Vom 13. bis zum 19. Juli geht es für die Sechzger dann wie vor der Saison 2025/26 zum Trainingslager nach Ulrichsberg in Oberösterreich. Dort sollen auch zwei Testspiele stattfinden, Gegner und genaue Termine werden noch bekannt gegeben.

Testspiele in Tittmoning und Moorenweis

Zwei Testspiele wurden aber bereits fixiert! Am 3. Juli testen die Sechzger gegen den SV Kay in Tittmoning, am 5. Juli geht es für den TSV 1860 gegen den TSV Moorenweis. Vor der Abreise nach Ulrichsberg steigt am 12. Juli das Fanfest auf dem Trainingsgelände.

Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 ist noch nicht terminiert und abhängig von der zukünftigen Ligazugehörigkeit der Löwen. Sowohl die 2. als auch 3. Liga startet am 7. August in die neue Spielzeit.

Die Termine des TSV 1860 im Überblick: