TSV 1860: Der Löwen-Sommerfahrplan in der Saison 2026/27 - Nächstes Testspiel fixiert
Nach dem letzten Spiel der Drittliga-Saison am 16. Mai gegen den SC Verl geht es für den TSV 1860 in eine längere Sommerpause.
Am 28. Juni bittet Trainer Markus Kauczinski zur neuen Saison zum Trainingsauftakt an die Grünwalder Straße 114. Vom 13. bis zum 19. Juli geht es für die Sechzger wie vor der Saison 2025/26 ins Trainingslager nach Ulrichsberg in Oberösterreich. Dort sollen auch zwei Testspiele stattfinden, Gegner und genaue Termine werden noch bekannt gegeben.
Testspiele in Tittmoning, Moorenweis und Eichstätt
Drei Testspiele wurden aber bereits fixiert! Am 3. Juli testen die Sechzger gegen den SV Kay in Tittmoning, am 5. Juli geht es für den TSV 1860 gegen den TSV Moorenweis und am 11. Juli testen die Löwen beim VfB Eichstätt.
Vor der Abreise nach Ulrichsberg steigt am 12. Juli das Fanfest auf dem Trainingsgelände.
Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 ist noch nicht terminiert. Die 3. Liga startet am 7. August in die neue Spielzeit.
Die Termine des TSV 1860 im Überblick:
- 16. Mai 2026: Letztes Liga-Spiel gegen den SC Verl
- 28. Juni 2026: Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße 114
- 3. Juli 2026, 18 Uhr: Testspiel gegen SV Kay
- 5. Juli 2026, 15 Uhr: Testspiel gegen TSV Moorenweis
- 11. Juli 2026, 14 Uhr: Testspiel gegen VfB Eichstätt
- 12. Juli 2026: Fanfest TSV 1860 München
- 13. Juli 2026: Start Trainingslager Ulrichsberg, Oberösterreich
- 19. Juli 2026: Ende Trainingslager Ulrichsberg, Oberösterreich
- Themen:
- TSV 1860 München
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