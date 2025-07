TSV 1860: Blitz-Besuch! Ismaik an der Grünwalder Straße eingetroffen

Am Montagnachmittag fuhr TSV-1860-Investor Hasan Ismaik an die Grünwalder Straße. Vor Ort verkündete er eine Neubesetzung im Aufsichtsrat.

Kreuzte im Löwen-Trikot an der Grünwalder Straße auf: Investor Hasan Ismaik.

Auf einmal stand er da, im brandneuen Löwen-Trikot. Nachdem Investor Hasan Ismaik schon am Sonntag Gespräche mit Präsident Gernot Mang führte, ist der Jordanier am Montagnachmittag mit einem BMW an die Grünwalder Straße gedüst. Und wurde da erneut vom neuen Oberlöwen begrüßt. Das Verhältnis wirkte harmonisch, beide gaben sich freundlich die Hand, posierten für ein gemeinsames Foto.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Stimoniaris verlässt Aufsichtsrat des TSV 1860

Mehr noch: Ismaik verkündete direkt vor den Toren der Geschäftsstelle, dass der Aufsichtsrat neu besetzt wird. Saki Stimoniaris, sein Bruder Yahya Ismaik und Anwalt Andrew Livingston verlassen das Gremium. Dafür neu im Aufsichtsrat ist Herbert Bergmaier. Wer die anderen neuen Aufsichtsratsmitglieder sind, ist noch unklar.