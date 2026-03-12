TSV 1860 auf Aufstiegskurs? Fans träumen vom Marienplatz

Aufstiegseuphorie bei den Löwen: Vereinsikone Fredi Heiß und Allesfahrer Roman Wöll spüren nach Jahren des Frusts neuen Glauben an den TSV 1860. Fünf Siege in Serie, volle Stadien, große Träume – gelingt heuer endlich der Sprung zurück nach oben?

12. März 2026 - 09:02 Uhr

Sehen wir uns am 17. Mai? Allesfahrer Roman Wöll mit 1860-Cheftrainer Markus Kauczinski, daneben Löwen-Geschäftsführer Manfred Paula (v.l.) © IMAGO/Ulrich Wagner