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TSV 1860: Allesfahrer Roman Wöll in der blauen Glaubenskrise

"Sportlich geht es uns schlecht", sagt Roman Wöll. Der Allesfahrer durchlebt mit Sechzig eine turbulente Saison ohne Aufstieg. Und ob es damit in naher Zukunft mal was wird? Der bekannte Löwe zweifelt.
Matthias Eicher |
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Roman Wöll lehnt nachdenklich am Zaun des Stadions – seine Enttäuschung über den verpassten Aufstieg und die ungewisse Zukunft des TSV 1860 ist ihm ins Gesicht geschrieben.
Roman Wöll lehnt nachdenklich am Zaun des Stadions – seine Enttäuschung über den verpassten Aufstieg und die ungewisse Zukunft des TSV 1860 ist ihm ins Gesicht geschrieben. © sampics

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