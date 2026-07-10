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Trotz unklarer Lage beim TSV 1860: Investoren bieten weiterhin Hilfe an

Die Zeit beim TSV 1860 drängt. Auf die wichtigen Fragen gibt es weiter keine Antworten. Hinter den Kulissen soll nach AZ-Informationen unter anderem um das Spielrecht Wege gerungen werden.
Krischan Kaufmann
Matthias Eicher |
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Ringt hinter den Kulissen um Lösungen: Präsident Gernot Mang.
Ringt hinter den Kulissen um Lösungen: Präsident Gernot Mang. © IMAGO

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