Trotz unklarer Lage beim TSV 1860: Investoren bieten weiterhin Hilfe an

Die Zeit beim TSV 1860 drängt. Auf die wichtigen Fragen gibt es weiter keine Antworten. Hinter den Kulissen soll nach AZ-Informationen unter anderem um das Spielrecht Wege gerungen werden.

10. Juli 2026 - 14:59 Uhr

Ringt hinter den Kulissen um Lösungen: Präsident Gernot Mang. © IMAGO