Trotz Preiserhöhung beim TSV 1860: Über 5.000 Dauerkarten für die Saison 2022/23 verkauft

Der TSV 1860 kann auch in der neuen Spielzeit weiter auf seine treuen Anhänger zählen. Für die Saison 2022/23 wurden bereits über 5.000 Dauerkarten verkauft.

München – Die Löwen-Familie hält weiter zusammen! Trotz einer Erhöhung der Ticketpreise sind die Heimspiele des TSV 1860 weiter sehr begehrt. Innerhalb von nur einer Woche hat der Drittligist bereits über 5.000 Saisontickets verkauft, meldete der Klub am Dienstag.

Ein Stehplatz in der Westkurve kostet nun 265 Euro – bisher waren es 245 Euro. Für eine Sitzplatz-Dauerkarte in der Stehhalle müssen die Löwen-Anhänger ab der Saison 2022/23 500 Euro bezahlen (zuvor 460 Euro). Eine Sitzplatz-Dauerkarte auf der Haupttribüne kostet künftig 600 Euro (statt bisher 550 Euro) zahlen.

Einnahmen durch Dauerkarten-Verkäufe werden in den Kader des TSV 1860 reinvestiert

Löwen-Coach Michael Köllner selbst sieht sich auch ein Stück weit als Anwalt der Fans, die eine Dauerkarte kaufen und mit dem Verein mitfiebern. "Keiner braucht sich Sorgen über die sportliche Zukunft der Löwen zu machen. Ich stehe genau für das, was der Fan will!" Konkret sei das "ein starkes Sechzig München. Das ist auch mein Anspruch – ohne dass wir uns wirtschaftlich übernehmen".

Die Sechzger betonten bereits, dass die Dauerkarten-Verkäufe sich direkt auf den Kader der neuen Saison auswirken. Ein guter Ansporn also für die Löwen-Anhänger, mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft in der kommenden Saison endlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen.