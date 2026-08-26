Trotz Marken-Streit: 1860-Lederhose wieder mit Löwen-Emblem

Trotz der Markenrechtsprobleme kehrt der Löwe zumindest auf die Wiesn-Tracht des TSV 1860 zurück. Für Fans, die Hasan Ismaiks Fan-Shop boykottieren, gibt es zudem eine gute Nachricht.

Angermaier-Chef Axel Munz (Mitte) bei der Wiesn-Einkleidung des TSV 1860 Anfang September 2025 mit Florian Niederlechner (l.), den er auch am Mittwoch treffen wird, und Kevin Volland, der inzwischen für den FC Thalhofen spielt.

Es ist eines der Themen, die Verantwortliche, Fans und Sympathisanten rund um den Neustart des TSV 1860 mitunter am meisten schmerzt. Die Löwen dürfen ihren Löwen vorübergehend nicht kommerziell verwenden, da dessen Verwendung exklusiv der 1860 Merchandising GmbH, die zu 100 Prozent Hasan Ismaik gehört, obliegt. Heißt, weder Trikot noch Fanartikel der neuen Spielbetriebs-GmbH dürfen mit dem Wappentier versehen werden.

Doch an diesem Mittwoch wird der Löwe zu den Sechzgern zurückkehren – zumindest auf einem für Münchner nicht unwichtigen Kleidungsstück. Die Rede ist von der Lederhosen, denn die Wiesn-Einkleidung der Giesinger bei Angermaier Trachten steht an. Mannschaft und Bosse bekommen am Nachmittag ihr Outfit für das Oktoberfest.

Tunay Deniz (vorne, mit Maximilian Wolfram) mit den bekannten 1860-Lederhosen – und dem markanten Sechzger-Löwen drauf. © IMAGO/Ulrich Wagner

Und auf den Ledernen wird der Löwe prangen, das bestätigte Angermaier-Chef Dr. Axel Munz auf AZ-Anfrage. "Wir zahlen keinerlei Lizenzgebühr und haben das Recht, die Lederhosen über all unsere Kanäle zu vertreiben", sagte er. Zunächst hatte das Onlineportal "dieblaue24" berichtet. Auch der TSV 1860 bestätigte der AZ, dass auf den neuen Lederhosen für die Fußballer der bekannte Löwe zu sehen sein wird.

Angermaier hat demzufolge mit der Merchandising-GmbH einen Deal geschlossen. Fans, die den Fanshop Ismaiks boykottieren, können sich die Lederhose also ohne Bedenken kaufen – zum Preis von 368,60 Euro im Angermaier-Shop.